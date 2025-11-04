04.11.2025 08:05 Рита Парфенова

У Харкові з 4 листопада відновлюють рух тролейбусів №11 і №27

У місті повертаються на маршрути тролейбуси №11 та №27, натомість тимчасові маршрути №28 і автобус №27 припиняють роботу. Також подовжено графік руху автобусу №206.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, з 4 листопада відновлюється робота тролейбусних маршрутів №11 і №27, які раніше тимчасово не курсували. Через це припиняється рух тимчасового тролейбусного маршруту №28 та автобусного №27, що діяли як заміна основних ліній.

Також з тієї ж дати оновлюється розклад автобусу №206 – його останній рейс від автостанції «Салтівська» тепер вирушатиме о 21:58 замість 21:15. Рішення ухвалено для зручності пасажирів і покращення сполучення у вечірній час.

