У Харкові з 4 листопада відновлюють рух тролейбусів №11 і №27

У місті повертаються на маршрути тролейбуси №11 та №27, натомість тимчасові маршрути №28 і автобус №27 припиняють роботу. Також подовжено графік руху автобусу №206.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, з 4 листопада відновлюється робота тролейбусних маршрутів №11 і №27, які раніше тимчасово не курсували. Через це припиняється рух тимчасового тролейбусного маршруту №28 та автобусного №27, що діяли як заміна основних ліній.
Також з тієї ж дати оновлюється розклад автобусу №206 – його останній рейс від автостанції «Салтівська» тепер вирушатиме о 21:58 замість 21:15. Рішення ухвалено для зручності пасажирів і покращення сполучення у вечірній час.
Комментариев: 0
День потребуватиме зосередженості та внутрішньої рівноваги. Варто уникати поспіху в діях і різких рішень – стабільність сьогодні цінується більше за швидкість.
Протягом усього дня у Харкові спостерігатиметься хмарна погода. Опадів не прогнозують.
Сьогодні професійне свято святкують працівники залізничного транспорту України.
влажность:
давление:
ветер: