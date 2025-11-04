    
04.11.2025  12:30   Віталій Хіневич

До програми «Доступні ліки» додали нові лікарські препарати

31 жовтня 2025 року ще дванадцять торговельних найменувань лікарських засобів поповнили перелік лікарських засобів, що входять до державної програми реімбурсації «Доступні ліки».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
У списку з’явилося 12 додаткових препаратів для пацієнтів із онкологічними захворюваннями — йдеться про лікарські засоби для лікування раку молочної залози.
 
До переліку «Доступних ліків» увійшли:
 
  • препарат із діючою речовиною екземестан;
  • препарат із діючою речовиною летрозол;
  • препарат із діючою речовиною тамоксифен.
Тепер ці препарати переходять із централізованих закупівель у звичні для людей аптеки — і будуть доступні за програмою реімбурсації.
 
Аби перехід був комфортним, діє перехідний період — заклади охорони здоров’я продовжують використовувати раніше централізовано закуплені залишки цих препаратів до повного їхнього вичерпання.
 
Список доданих до «Доступних ліків» торговельних найменувань лікарських засобів — за посиланням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 4 листопада.
 
