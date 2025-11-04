    
04.11.2025  12:50   Віталій Хіневич

Від початку року в Харкові зареєструвалися понад 9,8 тисячі нових підприємців

Протягом січня-жовня 2025 року 9 861 фізична особа-підприємець виявила бажання відкрити власну справу та офіційно зареєструвала бізнес у Харкові.


Від початку року в Харкові зареєструвалися понад 9,8 тисячі нових підприємців
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей же період 305 ФОП обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу. 
 
Станом на 1 листопада кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала понад 127 тис. осіб, тоді як на початок 2022 року їх було 123,4 тис.
 
У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили, що малий і середній бізнес залишається одним із рушіїв економічного розвитку Харкова, тому міськрада продовжує його підтримувати. 
 
Зокрема, звільняє підприємців від сплати місцевих податків і зборів, частково компенсує їм відсоткові ставки за кредитами, а також надає інформаційну підтримку щодо грантових програм та інших фінансових інструментів розвитку.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові зареєстровано понад 208 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
 
