04.11.2025 12:50 Віталій Хіневич
Від початку року в Харкові зареєструвалися понад 9,8 тисячі нових підприємців
Протягом січня-жовня 2025 року 9 861 фізична особа-підприємець виявила бажання відкрити власну справу та офіційно зареєструвала бізнес у Харкові.
Від початку року в Харкові зареєструвалися понад 9,8 тисячі нових підприємців
За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей же період 305 ФОП обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу.
Станом на 1 листопада кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала понад 127 тис. осіб, тоді як на початок 2022 року їх було 123,4 тис.
У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили, що малий і середній бізнес залишається одним із рушіїв економічного розвитку Харкова, тому міськрада продовжує його підтримувати.
Зокрема, звільняє підприємців від сплати місцевих податків і зборів, частково компенсує їм відсоткові ставки за кредитами, а також надає інформаційну підтримку щодо грантових програм та інших фінансових інструментів розвитку.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости