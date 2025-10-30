    
30.10.2025  21:09   Дмитро Колонєй

Які графіки погодинних відключень діятимуть у Харківській області 31 жовтня

Як відключатимуть світло поінформували харківські енергетики.


Які графіки погодинних відключень діятимуть у Харківській області 31 жовтня
Як повідомляє РЕДПОСТ, обсяг застосування заходів обмеження на Харківщині буде таким:
 
  • 00:00-05:00 - 0,5 черги, 
  • 05:00-09:00 - 1,5 черги,
  • 09:00-13:00 - 1 черга,
  • 13:00-14:00 - 1,5 черги,
  • 14:00-16:00 - 2,5 черги, 
  • 16:00-18:00 - 3 черги,
  • 18:00-22:00 - 2 черги,
  • 22:00-24:00 - 1 черга.
 
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
 
  • 1.1 10:00-14:00; 17:00-18:00; 20:00-22:00
  • 1.2 00:00-03:00; 10:00-13:00; 17:00-18:00; 20:00-22:00
  • 2.1 13:00-14:00; 22:00-24:00
  • 2.2 13:00-14:00; 22:00-24:00 
  • 3.1 05:00-07:00; 14:00-17:00
  • 3.2 03:00-07:00; 14:00-17:00
  • 4.1 14:00-17:00
  • 4.2 05:00-07:00; 14:00-17:00
  • 5.1 07:00-09:00; 16:00-20:00
  • 5.2 07:00-09:00; 14:00-20:00
  • 6.1 14:00-16:00; 17:00-20:00
  • 6.2 07:00-10:00; 17:00-20:00
 
Перелік адрес за чергами - тут.
 
Для промисловості та бінесу з 07:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності (ГОП).
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області аварійні відключення світла замінили на погодинні.

 

 

 

Тэги:  світло, відключення, харків, графіки, агрессия россии
