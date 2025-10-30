30.10.2025 21:09 Дмитро Колонєй
Які графіки погодинних відключень діятимуть у Харківській області 31 жовтня
Як відключатимуть світло поінформували харківські енергетики.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, обсяг застосування заходів обмеження на Харківщині буде таким:
00:00-05:00 - 0,5 черги,
05:00-09:00 - 1,5 черги,
09:00-13:00 - 1 черга,
13:00-14:00 - 1,5 черги,
14:00-16:00 - 2,5 черги,
16:00-18:00 - 3 черги,
18:00-22:00 - 2 черги,
22:00-24:00 - 1 черга.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 10:00-14:00; 17:00-18:00; 20:00-22:00
1.2 00:00-03:00; 10:00-13:00; 17:00-18:00; 20:00-22:00
2.1 13:00-14:00; 22:00-24:00
2.2 13:00-14:00; 22:00-24:00
3.1 05:00-07:00; 14:00-17:00
3.2 03:00-07:00; 14:00-17:00
4.1 14:00-17:00
4.2 05:00-07:00; 14:00-17:00
5.1 07:00-09:00; 16:00-20:00
5.2 07:00-09:00; 14:00-20:00
6.1 14:00-16:00; 17:00-20:00
6.2 07:00-10:00; 17:00-20:00
Перелік адрес за чергами - тут
.
Для промисловості та бінесу з 07:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності (ГОП).
