30.10.2025 20:31 Дмитро Колонєй
Під Харковом навчали медіаграмотності освітян
У передмісті Харкова звернули увагу вчителів на важливі аспекти кібербезпеки
Як повідомляє РЕДПОСТ
, в учбових закладах під Харковом пройшли заходи з медіаграмотності та кібербезпеки для вчителів, організованих фахівцями з кібербезпеки, освітянами, журналістами та БФ "Європейське серце України" в рамках проекту Харківського клубу медіаграмотності. Були обговорені теми
-
інформаціїної війни росіян проти України
-
ключових загроз для дітей та молоді в інтернеті,
-
онлайн-грумінг
-
сексуалізація малолітніх дівчат
-
сексторшен
-
незаконне розповсюдження та використання персональної інформації (номери телефонів, особисті фото)
-
сталкінг, шахрайства, повʼязані з викраденням профілю та коштів
-
доксінг, сваттінг
-
вербування (у тому числі інформаційні та психологічні спроби залучення підлітків)
-
кібератаки та інформаційні впливи з боку РФ
-
наслідки низької кіберосвіти
