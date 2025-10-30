    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під Харковом навчали медіаграмотності освітян
30.10.2025  20:31   Дмитро Колонєй

Під Харковом навчали медіаграмотності освітян

У передмісті Харкова звернули увагу вчителів на важливі аспекти кібербезпеки


Як повідомляє РЕДПОСТ, в учбових закладах під Харковом пройшли заходи з медіаграмотності та кібербезпеки для вчителів, організованих фахівцями з кібербезпеки, освітянами, журналістами та  БФ "Європейське серце України"  в рамках проекту Харківського клубу медіаграмотності. Були обговорені теми
  • інформаціїної війни росіян проти України
  • ключових загроз для дітей та молоді в інтернеті,
  • онлайн-грумінг
  • сексуалізація малолітніх дівчат
  • сексторшен
  • незаконне розповсюдження та використання персональної інформації (номери телефонів, особисті фото)
  • сталкінг, шахрайства, повʼязані з викраденням профілю та коштів
  • доксінг, сваттінг
  • вербування (у тому числі інформаційні та психологічні спроби залучення підлітків)
  • кібератаки та інформаційні впливи з боку РФ
  • наслідки низької кіберосвіти
Нагадаємо,раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині за тиждень розміновано більше 11 кілометрів автдоріг.
 
Тэги:  поради, школа, харків
