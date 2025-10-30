    
30.10.2025  19:50   Дмитро Колонєй

На вулицях у центрі Харкова висаджують дерева

Де вже є липи та на який вулицях місті їх ще посадять поінформули в СКП «Харківзеленбуд».

У Київському районі висадили дев’ять лип уздовж вулиці Григорія Сковороди, передає РЕДПОСТ. 
Найближчим часом планується псадити дерева також на вулиці Дарвіна та біля площі Поезії.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники наводять лад та роблять безпечнішими зелені зони Харкова.

 
