30.10.2025 19:50 Дмитро Колонєй

На вулицях у центрі Харкова висаджують дерева

Де вже є липи та на який вулицях місті їх ще посадять поінформули в СКП «Харківзеленбуд».

У Київському районі висадили дев’ять лип уздовж вулиці Григорія Сковороди, передає РЕДПОСТ.

Найближчим часом планується псадити дерева також на вулиці Дарвіна та біля площі Поезії.

