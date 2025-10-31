    
31.10.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 31 жовтня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

31 жовтня очікується 

хмарна погода. Вранці та вдень дощ.

Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря вдень 12 – 14° тепла.

Народні прикмети

  • захід сонця закрили хмари – очікуються опади;
  • нічне небо затягнуте хмарами – скоро піде дощ;
  • горобці весело й голосно цвірінькають – попереду тепла погода;
  • птахи сидять, насупившись, ще зранку – буде тривала негода.
