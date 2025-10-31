Прогноз погоди у Харкові на 31 жовтня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
31 жовтня очікується
хмарна погода. Вранці та вдень дощ.
Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря вдень 12 – 14° тепла.
31 жовтня, напередодні Дня всіх святих, відзначається Геловін.
