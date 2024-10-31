31.10.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 31 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні можуть виникати спокуси вимагати досконалості від інших, але важливо не перегинати палицю, щоб уникнути конфліктів. Цей день сприятливий для серйозних рішень у стосунках.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овна хвилюватимуть питання справедливості – і його особисті, і світові. Образа від того, як з ним вчинили, почуття власної правоти та бажання цю правоту довести – подібні думки можуть пошматувати Овну нерви. Втім, незважаючи на бойовий настрій, зірки категорично не радять Овну вплутуватися в суперечки про те, хто має рацію, а хто винен. Ця тема буде болісною і майже напевно призведе до протилежного результату.

Телець (21 квітня – 21 травня)

День схиляє Тельця спробувати щось нове, чи це стосується екстремального виду спорту, отримання нових знань чи кохання. Якщо у Тельця є кохана людина, їй варто провести цей вечір із нею, намагаючись відхилятися від звичного сценарію. Якщо ж Телець самотній, він буде навстіж відкритий для знайомств і сміливих експериментів! Крім того, Телець може відмінно проявити себе в творчості: його права півкуля буде працювати на повну потужність, забезпечуючи цілою купою свіжих, нестандартних ідей.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки можуть мати великі проблеми з самоорганізацією! Їм буде складніше, ніж зазвичай, взятися за повсякденні справи та виконувати їх у звичному темпі. Близнюків може відволікати все довкола – оточуючі, події, власні нав'язливі думки. Через цю розсіяність навіть ті справи, за які Близнюки таки візьмуться, здатні валитися у них з рук. Зірки радять Близнюкам не намагатися переламати ситуацію, а взяти невеликий тайм-аут. Їм варто добре відпочити і розважитися, ну а справи почекають.

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки цілком і повністю на боці Раку! Фортуна повернеться до нього своїм усміхненим обличчям, тож Раку варто приготуватися до приємних сюрпризів. Можливо, Раку пощастить у коханні чи він отримає гроші, на які не розраховував, а може, його порадують якісь добрі новини. Якщо ж Рак збирається здійснити план, що вимагає частки везіння, то найкращого дня йому цього не знайти.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Переповнити чашу терпіння Лева буде не складно – вона в нього менша за чайну ложку! Події, на які іншого дня Лев і уваги б не звернув, здатні вмить вивести його з себе. Особливо це стосується глузувань (навіть дружніх), а також критики оточуючих. Щоб одного не дуже прекрасного моменту емоції Лева не виплеснулися на чиюсь голову, йому варто їх спрямувати в безпечне русло. Найкраще - попітніти на біговій доріжці або сходити в басейн: вода змиє негатив, наповнивши Лева безтурботністю.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Навколишнім важко чекати від Діви логічних вчинків: практично все, що вона робить, буде продиктовано такими залізними аргументами, як «хочу» та «не хочу». Протягом дня Діва перебуватиме під владою бажань та раптових поривів, аж до того, що якісь свої кроки їй і самій нелегко пояснити! Щоб під впливом миттєвих емоцій не наробити помилок, Діві варто прислухатися до застережень друзів та рідних. Просто повірте на слово: збоку їм видніше.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези можуть надавати якимось подіям більше значення, ніж вони на те заслуговують: їх бурхливі емоції будуть забарвлювати все, що відбувається навколо, у контрастні кольори. Захопившись і обурюючись з будь-якого приводу, Терези будуть не найлегшою у спілкуванні людиною. Крім того, підвищену увагу вони можуть приділяти прикметам та збігам, надаючи їм невиправданої ваги. Втім, зірки обіцяють, що якщо Терези утримають свої могутні емоції під контролем, день обіцяє бути для них цікавим, насиченим та яскравим!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Відмінною рисою Скорпіона є те, що він зможе, якщо захоче, справити враження на необхідних людей! Події можуть допомогти Скорпіонові вигідно показати себе перед начальством, колегами чи близькою людиною. Для того, щоб цей сценарій здійснився, Скорпіонові достатньо перебувати в центрі подій. І не соромитися демонструвати оточуючим свої таланти і здібності навіть у непередбачуваній обстановці.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець ризикує виявитися проти своєї волі втягнутим у вир подій або навіть інтриг: оточуючі намагатимуться їм маніпулювати, переслідуючи свої цілі. Можливо, Стрільця попросять взяти участь у якійсь події, зігравши відведену йому роль. Або ж поділяться з ним чутками та припущеннями для того, щоб він розніс цю інформацію далі. Так чи інакше, зірки радять Стрільцю триматися осторонь чужих справ – і що далі, то краще.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерога здатний закрутити вир спілкування та емоцій! Він буде у піднесеному настрої та здатний на несподівані, імпульсивні вчинки. Почуття, що раптово спалахнули, нові знайомства, погоня за розвагами, несподівані рішення, флірт – все це цілком характерно для Козерога. Зірки попереджають Козерога про те, що хоч би як йому хотілося розслабитися, не варто зовсім втрачати голову, а разом з нею і контроль над собою. Інакше є ризик випадково переступити межу, порушивши якісь моральні заборони.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій ризикує зіткнутися з такими не найкращими проявами почуттів, як жадібність чи заздрість. Можливо, вони будуть спрямовані на нього, а може, Водолій сам відчує заздрісний укол на чиюсь адресу. Щоб день пройшов спокійно, зірки радять Водолію уникати зустрічей із людьми, чиї доходи чи успіхи вищі, ніж його власні. А заразом і намагатися не виставляти свої досягнення напоказ, щоб ненароком не викликати підвищеного слиновиділення оточуючих.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Практично у будь-яких справах Рибами рухатиме здоровий азарт! При цьому їм не обов'язково укладати з друзями заклад або робити ставки на іподромі (хоча чому б і ні?). Насамперед азартність Риб виражатиметься у їхньому бажанні когось випередити чи зробити щось краще, ніж інші. Суперництво може бути реальним або вигаданим, проте воно підстьобуватиме Риб у всьому – у роботі, у побуті, у коханні, роблячи вище їхні результати, а значить, і шанси стати першими!