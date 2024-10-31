31.10.2024 07:30 Рита Парфенова

31 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

31 жовтня, напередодні Дня всіх святих, відзначається Геловін.

Кажуть, святу Геловін щонайменше дві тисячі років. Його витоки лежать у кельтській культурі. У кельтів існували «початки пори року». Їх було чотири. Самхейн знаменував собою прихід зими та відзначався 31 жовтня.



У VII столітті Папа Боніфацій IV затвердив 1 листопада День Усіх Святих, бажаючи відвернути англійський народ від язичницьких звичаїв. Пізніше 2 листопада стало Днем Душ – коли поминали всіх померлих. Однак традиції збереглися у народній пам'яті, і перемогти їх до кінця так і не вдалося.



Нині свято стало гарним та жахливим видовищем. Діти вбираються в костюми чудовиськ і ходять сусідськими будинками, вимагаючи солодощів. Також влаштовують маскаради і виставляють у вікно порожній гарбуз з вирізаними очима і ротом і свічкою всередині, щоб відлякати парфумів. До речі, гарбуз – винахід американців. А до того в Ірландії та Шотландії страшні бешихи, в які потім вставляли свічки, вирізали з ріп і картоплин, в Англії – з буряків.



* * *



Якщо ж ви принципово противитеся нашестю закордонних традицій, сьогодні є наближене свято – Міжнародний день Чорного моря. 31 жовтня 1996 року шість причорноморських країн – Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Росія та Україна – підписали Стратегічний план дій щодо реабілітації та захисту Чорного моря. Цей план було розроблено після проведення всебічних досліджень морського середовища, які показали, що його життєздатність суттєво погіршилася порівняно з попередніми трьома десятиліттями.



* * *



А для тих, хто противиться святам, у принципі є Міжнародний день економії. Він щорічно відзначається у світі 31 жовтня, за винятком тих країн, у яких ця дата є святковою, оскільки ідея Дня полягала в тому, щоб усі банки були відкриті, і населення мало можливість переказувати заощадження на свої рахунки. У Німеччині, наприклад, Всесвітній день економії відзначається в останній робочий день до 31 жовтня, оскільки 31 жовтня є вихідним днем ​​у деяких областях (Днем Реформації).



* * *



Щороку 31 жовтня, починаючи з 2014 року, відзначається Всесвітній день міст, який було встановлено ООН у грудні 2013 року з метою привернення уваги широкої міжнародної громадськості до проблем світової урбанізації. 2022 року глобальний захід запланований у Шанхаї, Китай, під гаслом «Дій на місцевому рівні, щоб вийти на глобальний». Його учасники поділяться досвідом у діяльності на місцевому рівні, розкажуть, що необхідно для розширення можливостей місцевих та регіональних органів влади для підвищення благоустрою міст.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, на який православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святих апостолів Стахія та Амплія; священномученика Єпімаха.



За Юліанським календарем, 31 жовтня православна церква вшановує пам’ять святого Луки, якого вважають автором чотирьох Євангелій та книги Дій святих апостолів.



Цього дня велику увагу приділяли цибулі та її цілющим властивостям. Цього дня потрібно було з'їсти трохи цибулі, щоби зміцнити своє здоров'я та захистити себе від зимових хвороб. Вважалося, що цибуля, з'їдена в Луков день, може вилікувати навіть від хронічних захворювань.

Що не можна робити 31 жовтня

Не варто цього дня свататися.

Не рекомендують брати та давати гроші у борг, щоб не залучати фінансові проблеми.

Не можна пиляти дерева, обривати кору та гілки.

Також цього дня

У 1517 році чернець ордена августинців, професор філософії та теології університету у Віттенберзі Мартін Лютер оприлюднив 95 тез проти індульгенцій, прибивши текст тез до дверей собору у Віттенберзі. Тим самим було започатковано Реформацію в Європі.



1795 – народився Джон Кітс, англійський поет-романтик.



1888 – шотландський винахідник Джон Бойд Данлоп запатентував пневматичні шини для велосипеда.



1892 – Артур Конан Дойль опублікував книгу «Пригоди Шерлока Холмса».



1902 – прокладено перший телеграфний кабель через Тихий океан – із Канади до Австралії.



1911 – народився Олександр Ахієзер (1911-2000) – відомий харківський фізик-теоретик, професор, Академік Академії наук УРСР, один із учасників атомного проекту. У рамках декомунізації ім'ям вченого названо колишню вулицю Халтуріна у Харкові.



1941 – завершено меморіал США на горі Рашмор. Це – висічені у граніті голови 4 президентів США – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Лінкольна та Теодора Рузвельта, які уособлюють відповідно народження, філософію, об'єднання та експансію нації.



1961 – народився Пітер Джексон, новозеландський режисер, який зняв «Володаря кілець» та «Хоббіта».



1981 – народився Дмитро Шуров, український музикант, піаніст, композитор, член гурту Esthetic Education; колишній учасник гурту Океан Ельзи. Останні роки займається сольним проектом Pianoбой.



1995 – Верховна Рада України ухвалила Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи.



2011 – населення Землі перевищило 7 мільярдів людей. Організація Об'єднаних Націй прийняла рішення вважати семимільярдною людиною на Землі Даніцу Мей Камачо, що народилася на Філіппінах.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Дем’ян, Ібрагім, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Сава, Сергій, Станіслав, Степан, Теодор, Трохим, Федір, Яків та Ян.

за Юліанським календарем: Андрій, Гаврило, Давид, Єлизавета, Злата, Іван, Йосип, Леонтій, Лука, Марина, Микола, Семен, Сергій, Федір, Юліана.