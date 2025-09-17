    
17.09.2025  11:35   Віталій Хіневич

У Харківській області ліквідували пожежі в природних екосистемах

Протягом доби рятувальники Луганського гарнізону тричі залучались до гасіння загорянь сухої рослинності на відкритих територіях.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
Так рятувальники гасили пожежі:
 
  • с. Борова, Чугуївський район: о 12:51 надійшло повідомлення про загоряння сухої трави за межами села. Площа займання — 400 кв м. Пожежу ліквідовано 14:50.
  • с. Савинці, Ізюмський район: о 14:20 зафіксовано загоряння сухої трави на відкритій території. Вогнем було охоплено 2 га. Пожежу ліквідовано о 16:23.
  • с. Нижній Бишкін, Чугуївський район: о 15:25 повідомлено про пожежу сухої трави. Площа пожежі — 2,5 га. Ліквідація тривала до 19:29.
У всіх випадках постраждалих немає. Причини встановлюють фахівці.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за останню добу рятувальники області здійснили 78 виїздів. Внаслідок удару по навчальному закладу у Харкові постраждали четверо людей.
 
Тэги:  події, харків
