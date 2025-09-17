Двоє харків’ян продавали фальшиві документи для військового обліку

У Харкові викрили чоловіків, які продавали «вирішення питання» з військовим обліком за 8,5 тисяч доларів
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові поліцейські викрили двох чоловіків, віком 43 та 41 рік, які організували незаконну схему з отримання неправомірної вигоди від громадянина призовного віку. Зловмисники запевнили потерпілого, що можуть «вирішити питання» з його виключенням з військового обліку та оформленням відстрочки від мобілізації.
Для переконливості чоловіки розповідали про свої «зв’язки» серед посадових осіб РТЦК та СП, військово-лікарських комісій і медико-соціальних експертних комісій. До «пакета послуг» входили підроблені висновки лікарсько-консультативних комісій про необхідність догляду за особою з інвалідністю або тяжким захворюванням, акти обстеження житлових умов, довідки внутрішньо переміщених осіб та інша медична документація, яка нібито дозволяла ухилитися від служби.
За допомогу фігуранти вимагали 8 500 доларів США. Під час кількох зустрічей вони отримали від потерпілого понад 6 тисяч доларів та передали підроблені документи.
Чоловіків викрили працівники відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 та співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури.
Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові судитимуть військового та його спільника за організацію незаконного виїзду ухилянтів за кордон.
Комментариев: 0
Цей день може стати кроком до здійснення ваших цілей. Фінансові справи обіцяють бути вдалими, але краще уникати ризиків.
Ранкові хмари після обіду хмари розсіються, проте надвечір небо знову стане похмурим. Опадів не очікується.
День рятувальника — свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня.
влажность:
давление:
ветер: