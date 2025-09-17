    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Двоє харків’ян продавали фальшиві документи для військового обліку
17.09.2025  12:01   Рита Парфенова

Двоє харків’ян продавали фальшиві документи для військового обліку

У Харкові викрили чоловіків, які продавали «вирішення питання» з військовим обліком за 8,5 тисяч доларів

У Харкові затримали двох чоловіків за продаж «вирішення» з військовим обліком

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові поліцейські викрили двох чоловіків, віком 43 та 41 рік, які організували незаконну схему з отримання неправомірної вигоди від громадянина призовного віку. Зловмисники запевнили потерпілого, що можуть «вирішити питання» з його виключенням з військового обліку та оформленням відстрочки від мобілізації.

Для переконливості чоловіки розповідали про свої «зв’язки» серед посадових осіб РТЦК та СП, військово-лікарських комісій і медико-соціальних експертних комісій. До «пакета послуг» входили підроблені висновки лікарсько-консультативних комісій про необхідність догляду за особою з інвалідністю або тяжким захворюванням, акти обстеження житлових умов, довідки внутрішньо переміщених осіб та інша медична документація, яка нібито дозволяла ухилитися від служби.

За допомогу фігуранти вимагали 8 500 доларів США. Під час кількох зустрічей вони отримали від потерпілого понад 6 тисяч доларів та передали підроблені документи.

Чоловіків викрили працівники відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 та співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові судитимуть військового та його спільника за організацію незаконного виїзду ухилянтів за кордон.

Тэги:  ухилянт, мобілізація, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.09 Надзвичайні події У Харкові судитимуть військового та його спільника за організацію незаконного виїзду ухилянтів за кордон 10.09 Надзвичайні події На Харківщині лікаря та його спільника затримали за «торгівлю» фіктивними інвалідностями 03.09 Надзвичайні події Спіймали на гарячому двох харків'ян, які допомагали чоловікам втекти з України
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 