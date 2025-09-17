17.09.2025 12:01 Рита Парфенова

Двоє харків’ян продавали фальшиві документи для військового обліку

У Харкові викрили чоловіків, які продавали «вирішення питання» з військовим обліком за 8,5 тисяч доларів

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові поліцейські викрили двох чоловіків, віком 43 та 41 рік, які організували незаконну схему з отримання неправомірної вигоди від громадянина призовного віку. Зловмисники запевнили потерпілого, що можуть «вирішити питання» з його виключенням з військового обліку та оформленням відстрочки від мобілізації.

Для переконливості чоловіки розповідали про свої «зв’язки» серед посадових осіб РТЦК та СП, військово-лікарських комісій і медико-соціальних експертних комісій. До «пакета послуг» входили підроблені висновки лікарсько-консультативних комісій про необхідність догляду за особою з інвалідністю або тяжким захворюванням, акти обстеження житлових умов, довідки внутрішньо переміщених осіб та інша медична документація, яка нібито дозволяла ухилитися від служби.

За допомогу фігуранти вимагали 8 500 доларів США. Під час кількох зустрічей вони отримали від потерпілого понад 6 тисяч доларів та передали підроблені документи.

Чоловіків викрили працівники відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 та співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

