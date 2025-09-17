17.09.2025 12:05

Рідкісна знахідка в Україні: у Харківській області зафіксовано велетенську вечірницю

У Харківській області вперше зафіксували рідкісний для України вид кажанів — велетенську вечірницю (Nyctalus lasiopterus).

Фото:Slobozhanskyi National Nature Park/Ukrainian Bat Rehabilitation Center

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Slobozhanskyi National Nature Park.

Це найбільший кажан Європи з розмахом крил до 45 см, який здатний долати понад 1500 км під час сезонних перельотів.

Команда дослідників разом із науковцями Слобожанського національного природного парку та студентами ХНПУ ім. Г. С. Сковороди і ХНУ ім. В. Н. Каразіна вже другий сезон вивчає фауну НПП. У вересні цього року під час обстеження околиць парку було спіймано молодого самця велетенської вечірниці.

Фото:Slobozhanskyi National Nature Park/Ukrainian Bat Rehabilitation Center

Для України це унікальна подія: за останні 70 років відомо лише 10 підтверджених особин цього виду. Нинішня знахідка стала четвертою сучасною точкою на карті країни.

Чим унікальна велетенська вечірниця:

розмах крил може сягати 45 см;

здійснює міграції на відстань понад 1500 км;

живе 6–8 років;

єдиний європейський кажан, що полює на дрібних птахів.

«Влітку самиці народжують дитинчат у великих лісах біля річок та боліт, а восени мігрують на південь — до Балкан, Туреччини чи навіть Італії. Спійманий самець, імовірно, перебував у дорозі до місць зимівлі.

Дослідження поширення цього виду ведуться з 2009 року, коли після 60-річної перерви вечірницю вперше знову зафіксували в Чорнобильській зоні відчуження. Саме ці дані у 2016 році стали підставою для зміни статусу виду в Червоному списку IUCN на Vulnerable («Вразливий»)», - розповідають дослідники.

