17.09.2025 12:10

Інтеграція IP-телефонії з ERP-системами: автоматизація управління замовленнями

Клієнти очікують не лише якісного продукту, а й ефективного обслуговування під час обговорення та оформлення угоди. Затримки в обробці інформації можуть коштувати бізнесу довіри й втрати повторних замовлень. Інтеграція IP-телефонії з ERP-системою оптимізує бізнес-процеси, забезпечуючи миттєву передачу всіх телефонних домовленостей до відповідних підрозділів. А також покращує управління бізнес-процесами та підвищує продуктивність працівників. Щоб більше дізнатися про ці переваги — читайте далі.

Важливість інтеграції IP-телефонії та ERP

ERP-система — це інструмент, який охоплює ключові ресурси підприємства: фінансові, матеріальні, людські, інформаційні, та дозволяє бачити повну картину діяльності компанії в режимі реального часу — від залишків на складі до завантаження виробничих потужностей та дебіторської заборгованості.

Але без вчасного внесення даних в ERP, отриманих під час телефонних комунікацій, картина буде неповною. Наприклад, клієнт передзвонив з проханням пришвидшити виготовлення товару на декілька днів. Поки менеджер завершить обробку виклику, занотує і внесе в систему деталі, може минути кілька годин. За цей час виробництво вже розподілить потужності, а склад відвантажить сировину для інших замовлень — термінове замовлення опиниться під загрозою зриву.

Завдяки налаштуванню інтеграції ERP з IP-телефонією виробництво та склад вчасно зреагують на зміни в замовленні. Яким чином? Менеджер зможе ще під час дзвінку внести оновлення щодо строків виготовлення в Sales Order — документ з деталями замовлення. ERP-система автоматично проаналізує інформацію та передасть завдання на виконання.

Покращення обробки замовлень через інтеграцію

IP-телефонія в поєднанні з ERP формують єдине робоче середовище, де менеджери можуть ефективно комунікувати з клієнтами та витрачати менше часу на ручну працю.

Працівники можуть здійснювати та приймати дзвінки безпосередньо з інтерфейсу ERP-системи одним кліком — більше не потрібно копіювати номери телефонів чи перемикатися між програмами. Під час дзвінку працівник матиме доступ до даних клієнтів: історії покупок, відкритих замовлень, попередніх проблем та іншого — це дозволяє відразу зрозуміти причину звернення користувача. Завдяки інтеграції систем не потрібно вести вручну журнал дзвінків — вся активність викликів з повною інформацією: хто дзвонив, коли, тривалість, — автоматично потрапить до ERP.

Переваги поєднання систем для бізнесу

Згідно з дослідженнями Aberdeen Group, компанії, які впровадили інтеграцію IP-телефонії з ERP-системами, фіксують зростання продуктивності на 20-30%. Також інтеграція систем для бізнесу допомагає скоротити операційні витрати в середньому на 22%, оптимізувати управління запасами та налаштувати автоматизацію рутинних процесів.

Комунікація між відділами покращується завдяки єдиній базі даних ERP:

виробництво бачить в системі, про які технічні деталі домовлявся менеджер з клієнтом під час дзвінка;

фінансовий відділ отримує точну інформацію про узгоджені умови оплати;

HR-відділ планує додаткові зміни на основі прогнозу завантаження.

Контроль витрат стає прозорішим — ERP-система автоматично розраховує вартість кожного дзвінка, співвідносить її з сумою замовлення та визначає рентабельність роботи з клієнтами. Керівник отримує звіти не лише про виробничі показники, а й про ефективність телефонних продажів — який канал зв'язку приносить найбільше замовлень та хто з менеджерів показує кращу конверсію дзвінків у продажі.

Кроки для успішної інтеграції IP-телефонії з ERP

Передбачте зростання комунікації та кількості користувачів системи. IP-телефонія, інтегрована з ERP, має легко масштабуватися при збільшенні штату. Переконайтеся у наявності швидкої та кваліфікованої підтримки як з боку розробника ERP, так і провайдера IP-телефонії. Технічні спеціалісти Ringostat відповідають протягом двох хвилин та надають комплексну підтримку на всіх етапах інтеграції й використання рішення. Безпека даних. Важливо забезпечити надійний захист як клієнтської інформації, так і компанії. Тому обирайте для інтеграції тільки захищені рішення — інакше можете втратити репутацію та гроші. Ringostat отримав сертифікат ISO/IEC 27001:2022, що підтверджує дотримання міжнародних вимог до безпеки даних. Тестування функціоналу. Проведіть повне тестування всіх інтеграційних можливостей на тестовому середовищі перед запуском в експлуатацію.

Висновок

Інтеграція IP-телефонії з ERP дозволяє уникати зривів замовлень, скорочувати витрати та підвищувати ефективність бізнес-процесів. Завдяки автоматичному перенесенню даних із дзвінків у модулі ERP бізнес отримує єдине джерело актуальної інформації та можливість швидко реагувати на зміни. У результаті бізнес зміцнює свою репутацію, зберігає клієнтів і створює фундамент для сталого зростання продажів.