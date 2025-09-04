04.09.2025 08:58 Віталій Хіневич

За добу на Харківщині від обстрілів постраждало 6 людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 11 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У сел. Козача Лопань Дергачівської громади загинув 50-річний чоловік; у сел. Малинівка постраждали чоловіки 48, 25, 69,62 років та 50-річна жінка; у с. Водяне Вільхуватської громади постраждав 47-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА територію Лозівського району.

Внаслідок обстрілу від електропостачання відключено близько 40 тисяч абонентів у м. Лозова та майже 700 абонентів у 6 населених пунктах Близнюківської громади.

Аварійні бригади проводять ремонтно-відновлювальні роботи.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

12 БпЛА типу «Шахед»;

2 БпЛА типу «Молнія»;

4 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено скління вікон навчального закладу;

у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Цупівка);

у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, гараж (с. Водяне);

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Білий Колодязь); приватний будинок, 3 автомобілі, електромережі (сел. Малинівка); автобус, будівлю підприємства (м. Чугуїв), ангар свиноферми (с. Лиман);

у Лозівському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, електромережі (с. Самійлівка).

Упродовж минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі населеного пункту Загризове та в бік Куп’янська, Петропавлівки.

