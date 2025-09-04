    
04.09.2025  08:58   Віталій Хіневич

За добу на Харківщині від обстрілів постраждало 6 людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 11 населених пунктів Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У сел. Козача Лопань Дергачівської громади загинув 50-річний чоловік; у сел. Малинівка постраждали чоловіки 48, 25, 69,62 років та 50-річна жінка; у с. Водяне Вільхуватської громади постраждав 47-річний чоловік.
 
Ворог атакував БпЛА територію Лозівського району.
 
Внаслідок обстрілу від електропостачання відключено близько 40 тисяч абонентів у м. Лозова та майже 700 абонентів у 6 населених пунктах Близнюківської громади. 
 
Аварійні бригади проводять ремонтно-відновлювальні роботи.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 12 БпЛА типу «Шахед»;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 4 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у м. Харків пошкоджено скління вікон навчального закладу;
  • у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Цупівка);
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, гараж (с. Водяне);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Білий Колодязь); приватний будинок, 3 автомобілі, електромережі (сел. Малинівка); автобус, будівлю підприємства (м. Чугуїв), ангар свиноферми (с. Лиман);
  • у Лозівському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, електромережі (с. Самійлівка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень.
 
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в бік Кутьківки.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі населеного пункту Загризове та в бік Куп’янська, Петропавлівки.
 
