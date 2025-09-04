04.09.2025 08:05 Віталій Хіневич

Ворог атакував безпілотниками Чугуївський район

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Лозівському та Чугуївському районах області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вночі ворог здійснив атаку ударними БпЛА на селище Малинівка та м. Чугуїв Чугуївського району. У першому випадку влучання прийшлось на приватне подвір’я, внаслідок чого виникла пожежа у приватному будинку та 2 легкових авто площею 80 м кв. Постраждали 5 цивільних людей. В другому — ворожий удар спричинив пошкодження та пожежу площею 50 м кв. на території цивільного підприємства.

На території Лозівської та Близнюківської громад ворожі обстріли спричинили пожежі на інфраструктурних об’єктах.

За добу ліквідовано 13 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 10,7 га.

Наразі триває ліквідація 3 лісових пожеж на території Ізюмського району.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 83 одиниці вибухонебезпечних предметів.

