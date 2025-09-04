    
04.09.2025  09:15   

Рятувальники оприлюднили кадри ліквідації пожеж на Харківщині, спричинених ворожими атаками

В результаті атаки російських БпЛА по населених пунктах Чугуївського та Лозівського районів виникли пожежі, є постраждалі.


Фото ДСНС
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
У селищі Малинівка Чугуївського району влучання прийшлось на приватне подвір’я: горів житловий будинок та легкові авто.
 
Постраждали 5 цивільних людей. Вони отримали легкі тілесні ушкодження та гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації відмовились.
 
Загалом у результаті нічної російської атаки зафіксовані 4 пожежі на території цивільного підприємства та інфраструктурних об’єктах. З наслідками ворожого терору боролись 47 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 11 населених пунктів Харківської області.
 
