04.09.2025 09:15
Рятувальники оприлюднили кадри ліквідації пожеж на Харківщині, спричинених ворожими атаками
В результаті атаки російських БпЛА по населених пунктах Чугуївського та Лозівського районів виникли пожежі, є постраждалі.
Фото ДСНС
У селищі Малинівка Чугуївського району влучання прийшлось на приватне подвір’я: горів житловий будинок та легкові авто.
Постраждали 5 цивільних людей. Вони отримали легкі тілесні ушкодження та гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації відмовились.
Загалом у результаті нічної російської атаки зафіксовані 4 пожежі на території цивільного підприємства та інфраструктурних об’єктах. З наслідками ворожого терору боролись 47 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали
м. Харків і 11 населених пунктів Харківської області.
