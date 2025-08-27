27.08.2025 11:30 Віталій Хіневич

Окупанти атакували об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України

У ніч з 26 на 27 серпня ворог здійснив чергову масовану терористичну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство енергетики України.

Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України, зокрема на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.

«Ворог цілеспрямовано комплексно атакував об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень.

Енергетики і газовики докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енерго- та газопостачання.

Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики рф з руйнування цивільної інфраструктури України напередодні опалювального сезону. Це черговий акт енергетичного терору, спрямований проти мирного населення», - йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.