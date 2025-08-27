    
27.08.2025  11:05   Віталій Хіневич

На Харківщині чоловіка підозрюють у збуті психотропної речовини

Зловмисника викрили оперуповноважені сектору кримінальної поліції Лозівського районного відділу поліції.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Встановлено, що 34-річний зловмисник працював в Інтернет-крамниці. До його обов’язків входило розкладати закладки на території міста, фіксувати координати та описувати місцевість. Ціна однієї закладки складала 550 гривень.
 
Поліцейські спільно з працівниками СБУ провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання зловмисника та в його гаражі. В результаті вилучено близько 60 доз психотропної речовини, знаряддя для фасування. Крім цього, в телефоні 34-річного чоловіка виявлено фотографії та координати місць останніх «закладок». Поліцейські виїхали на вказані місця та вилучили згортки з психотропною речовиною.
 
 
Слідчі за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України. 
 
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині викрили незаконний вилов раків.
 
Тэги:  події, харків
