Підліток та чоловік пограбували мешканців Харківщини на десятки тисяч гривень

На Харківщині судитимуть двох розбійників.



Підліток та чоловік пограбували мешканців Харківщини на десятки тисяч гривень



Як повідомляє РЕДПОСТ , 16-річний мешканець села Дружба та 48-річний житель Балаклії, 22 серпня 2025 року напали на жителів Берестинського району. Вони відібрали у потраждалих

мобільні телефони,

комп’ютерну техніку та

велосипед на понад 20 тисяч гривень.

Новоспеченим "гангстерам" оглошено підозру у грабіжі. Їм загрожує до 10 років за гратами. Наразі обвинувальні акти скеровані до суду для розгляду по суті. Остаточне рішення ухвалить суд.

