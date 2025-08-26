    
26.08.2025  15:34   

Підліток та чоловік пограбували мешканців Харківщини на десятки тисяч гривень

На Харківщині судитимуть двох розбійників.


Як повідомляє РЕДПОСТ, 16-річний мешканець села Дружба та 48-річний житель Балаклії, 22 серпня 2025 року напали на жителів Берестинського району. Вони відібрали у потраждалих
  • мобільні телефони,
  • комп’ютерну техніку та
  • велосипед на понад 20 тисяч гривень.
 
Новоспеченим "гангстерам" оглошено підозру у грабіжі. Їм загрожує до 10 років за гратами. Наразі обвинувальні акти скеровані до суду для розгляду по суті. Остаточне рішення ухвалить суд.
 
