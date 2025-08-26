26.08.2025 15:34
Підліток та чоловік пограбували мешканців Харківщини на десятки тисяч гривень
На Харківщині судитимуть двох розбійників.
, 16-річний мешканець села Дружба та 48-річний житель Балаклії, 22 серпня 2025 року напали на жителів Берестинського району. Вони відібрали у потраждалих
-
мобільні телефони,
-
комп’ютерну техніку та
-
велосипед на понад 20 тисяч гривень.
Новоспеченим "гангстерам" оглошено підозру у грабіжі. Їм загрожує до 10 років за гратами. Наразі обвинувальні акти скеровані до суду для розгляду по суті. Остаточне рішення ухвалить суд.
