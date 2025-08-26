Комунальники Харкова показали, як впорядковують міські кладовища (фото)

Стало відомо, який об'єм робіт виконали бригади КП «Заповіт» Харкова у серпні.
Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці комунального підприємства протягом серпня
Комментариев: 0
Зірки закликають до максимального консерватизму – оточуючі не оцінять нових проектів та ініціатив. Справи краще вести в режимі «повільно, але правильно», спокійно розуміючись на старих завалах.
Удень піде сильний дощ, який до вечора повинен послабшати.
26 серпня відзначається добре свято – День подяки собаці.
влажность:
давление:
ветер: