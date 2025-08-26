    
26.08.2025  16:02   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова показали, як впорядковують міські кладовища (фото)

Стало відомо, який об'єм робіт виконали бригади КП «Заповіт» Харкова у серпні.


Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці комунального підприємства протягом серпня

  • навели лад на 29 га територій шести міських кладовищ,
  • вивезли понад 70 куб. м сміття,
  • скосили 3 га трави
  • прибрали 30 повалених дерев. 
Комунальники регулярно наводять лад на алеях, видаляють поросль тощо.
 
