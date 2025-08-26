    
26.08.2025  16:39   Дмитро Колонєй

ЗСУ відбили вісім атак ворога на обох напрямках Харківщини, бої тривають

Оперативна ситуація по Харківщині на 26 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Захлинулися вісім атак ворога на обох напрямках області ЗСУ: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.  
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки, два бойових зіткнення тривають.
  • На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири атаки на позиції українських військ у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка. Дотепер триває ще одна атака.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог штурмував позиції ЗСУ в районах дев'яти селищ Харківщини.

 
