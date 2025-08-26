26.08.2025 16:39 Дмитро Колонєй

ЗСУ відбили вісім атак ворога на обох напрямках Харківщини, бої тривають

Оперативна ситуація по Харківщині на 26 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки, два бойових зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири атаки на позиції українських військ у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка. Дотепер триває ще одна атака.

