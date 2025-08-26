26.08.2025 14:55

Ігор Терехов: Метро повністю змінило ритм життя міста та відкрило нову епоху для Харкова

Харківський міський голова висловив подяку кожному, хто створював метро і хто підтримує його роботу зараз.



«Дорогі харків’яни!

Харківське метро — це більше, ніж просто зручний та швидкий транспорт.

Сьогодні підземка — ще й головне укриття, наша школа, концертна зала, місце для головної ялинки Харкова, місце зустрічей і єдності. А пів століття тому це був інженерний прорив, який повністю змінив ритм життя міста та відкрив нову епоху для Харкова.

У перші місяці війни понад 160 тисяч людей щодня жили у підземці. На платформах і у вагонах народжувалися діти, лунала музика, святкували весілля. Метро стало домом, який ворог не міг зруйнувати, а люди, яки в ньому шукали прихистку - стали родиною.

Трохи згодом ми ухвалили безпрецедентне рішення — зробити під землею навчальні простори для дітей. Це було непросто. Але Харків завжди знаходить спосіб. І ми впоралися.

Вже понад три роки проїзд у громадському транспорті для всіх мешканців Харкова — безоплатний. Це не просто підтримка. Це знак поваги до кожного харків’янина, до його стійкості.

Востаннє ми відкривали нову станцію метро у 2016 році. Це була «Перемога». І символічно, що попереду — знову перемога - дві нові станції, нові поїзди, нове майбутнє.

Я вдячний кожному, хто створював наше метро і хто підтримує його роботу зараз: проєктантам і будівельникам, машиністам і диспетчерам, технічним працівникам і тим, хто щодня робить усе, аби підземка залишалася нашою опорою.

Харківське метро витримало пів століття.

І витримає ще стільки, скільки буде жити наше місто.

Бо метро — це Харків. А Харків — це Україна.

Зі святом! З ювілеєм!», - сказав Ігор Терехов.

