26.08.2025 14:30
У деяких мікрорайонах Харкова тимчасово не буде води
Комунальники проводитимуть підготовчі роботи до осінньо-зимового періоду.
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що 27 серпня з 08:00 до 22:00 у зв'язку з підготовкою водопровідних споруд до осінньо-зимового періоду буде тимчасово припинено подачу води в окремих мікрорайонах міста.
У Немишлянському районі, обмеженими:
пр. Льва Ландау, річкою Немишля, пр. Тракторобудівників, залізничним полотном, пр. Героїв Харкова, вул. Харківських дивізій, вул. Каденюка;
У Слобідському районі, обмеженими:
пр. Льва Ландау, вул. Каденюка, пр. Григоренка, пр. Байрона, вул. Шкільній, вул. Сергія Барсукова, селищем Артема.
Підвезення води під час робіт здійснюватиметься автоцистернами за адресами:
-
Немишлянський р-н:
-
вул. Олімпійська, 9-а
-
вул. Олімпійська, 31
-
вул. Каденюка,17.
-
Слобідський р-н:
-
вул. Каденюка, 8
-
вул. Льва Ландау, 12-16 (між будинками)
-
вул. Ньютона, 111-а.
З повним списком адрес можна ознайомитися за посиланням.
