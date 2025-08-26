    
26.08.2025  14:30   

У деяких мікрорайонах Харкова тимчасово не буде води

Комунальники проводитимуть підготовчі роботи до осінньо-зимового періоду.


Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що 27 серпня з 08:00 до 22:00 у зв'язку з підготовкою водопровідних споруд до осінньо-зимового періоду буде тимчасово припинено подачу води в окремих мікрорайонах міста.
 
У Немишлянському районі, обмеженими:
 
пр. Льва Ландау, річкою Немишля, пр. Тракторобудівників, залізничним полотном, пр. Героїв Харкова, вул. Харківських дивізій, вул. Каденюка;
 
У Слобідському районі, обмеженими:
 
пр. Льва Ландау, вул. Каденюка, пр. Григоренка, пр. Байрона, вул. Шкільній, вул. Сергія Барсукова, селищем Артема.
 
Підвезення води під час робіт здійснюватиметься автоцистернами за адресами:
 
  • Немишлянський р-н:
  • вул. Олімпійська, 9-а
  • вул. Олімпійська, 31
  • вул. Каденюка,17.
  • Слобідський р-н:
  • вул. Каденюка, 8
  • вул. Льва Ландау, 12-16 (між будинками)
  • вул. Ньютона, 111-а.
З повним списком адрес можна ознайомитися за посиланням.
 
Раныше РЕДПОСТ писав, що харків’яни з питних бюветів вже набрали понад 3,1 мільйона літрів води.
 
