26.08.2025 14:30

У деяких мікрорайонах Харкова тимчасово не буде води

Комунальники проводитимуть підготовчі роботи до осінньо-зимового періоду.



У деяких мікрорайонах Харкова тимчасово не буде води



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що 27 серпня з 08:00 до 22:00 у зв'язку з підготовкою водопровідних споруд до осінньо-зимового періоду буде тимчасово припинено подачу води в окремих мікрорайонах міста.

У Немишлянському районі, обмеженими:

пр. Льва Ландау, річкою Немишля, пр. Тракторобудівників, залізничним полотном, пр. Героїв Харкова, вул. Харківських дивізій, вул. Каденюка;

У Слобідському районі, обмеженими:

пр. Льва Ландау, вул. Каденюка, пр. Григоренка, пр. Байрона, вул. Шкільній, вул. Сергія Барсукова, селищем Артема.

Підвезення води під час робіт здійснюватиметься автоцистернами за адресами:

Немишлянський р-н:

вул. Олімпійська, 9-а

вул. Олімпійська, 31

вул. Каденюка,17.

Слобідський р-н:

вул. Каденюка, 8

вул. Льва Ландау, 12-16 (між будинками)

вул. Ньютона, 111-а.

З повним списком адрес можна ознайомитися за посиланням.

Раныше РЕДПОСТ писав, що харків’яни з питних бюветів вже набрали понад 3,1 мільйона літрів води.