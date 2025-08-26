26.08.2025 13:40 Віталій Хіневич

Співробітниця моргу викрадала золоті прикраси з тіл загиблих воїнів України

62-річна працівниця Чугуївського відділення моргу систематично знімала із загиблих військовослужбовців золоті обручки, інші прикраси та відбирала мобільні телефони. Викрадене майно вона здавала до ломбардів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час досудового розслідування та обшуку слідчі Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області зібрали докази причетності молодшої медичної сестри до вчинення злочину.

25 серпня за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури фігурантці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 3 ст. 297 (наруга над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Слідчі скерували до суду клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram