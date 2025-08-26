26.08.2025 11:30 Віталій Хіневич

У Харкові розшукували жінку, яка скоїла ДТП

25 серпня патрульні отримали виклик про ДТП на проспекті Аерокосмічному.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Прибувши на місце, інспектори виявили заявника, який повідомив, що водійка автомобіля Hyundai під час зміни напрямку руху не переконалась у безпечності маневру та скоїла зіткнення з тролейбусом, після чого поїхала з місця пригоди.

Патрульні обстежили прилеглу територію та виявили неподалік автомобіль з ознаками ДТП. Згодом до пошкодженого авто підійшла жінка, яку заявник упізнав як кермувальницю.

Під час спілкування поліцейські виявили у жінки ознаки алкогольного сп'яніння. Вона повідомила, що вживала алкоголь вже після дорожньо-транспортної пригоди. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку жінка відмовилась.

Інспектори відсторонили громадянку від керування та склали на неї адміністративні протоколи за статтею 122-4 (Залишення місця ДТП), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) та адміністративну постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.

Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

