26.08.2025  11:55   Віталій Хіневич

У Харківській області чоловік побив знайомого

Внаслідок отриманих травм постраждалий помер.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
22 серпня в місті Ізюм під час розпивання алкогольних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт.
 
У ході сварки зловмисник наніс знайомому численні удари по голові та тулубу. Від отриманих травм 52-річний потерпілий помер.
 
Згідно з висновком експерта, причиною смерті стали тілесні ушкодження, завдані в різні ділянки тіла.
 
Слідчі повідомили 53-річному чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. 
 
Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 
 
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
26.08 Надзвичайні події Співробітниця моргу викрадала золоті прикраси з тіл загиблих воїнів України 26.08 Надзвичайні події У Харкові розшукували жінку, яка скоїла ДТП 26.08 Надзвичайні події Затримано п'ятьох працівників харківської колонії за підозрою в катуванні в'язнів
 
 
 

