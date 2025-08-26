Який радіаційний фон в Харкові та області на 26 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 26 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 25 серпня 2025 року.
Комментариев: 0
Зірки закликають до максимального консерватизму – оточуючі не оцінять нових проектів та ініціатив. Справи краще вести в режимі «повільно, але правильно», спокійно розуміючись на старих завалах.
Удень піде сильний дощ, який до вечора повинен послабшати.
26 серпня відзначається добре свято – День подяки собаці.
влажность:
давление:
ветер: