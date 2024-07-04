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04.07.2024  12:55   Рита Парфенова

Атака FPV-дроном в Харківській області: наслідки для постраждалого

Внаслідок атаки дроном в районі села Цупівка в Харківській області постраждав цивільний автомобіль.

вибух

Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

3 липня близько 21:00 окупанти здійснили атаку FPV-дроном на автошляху Дергачі - Козача Лопань біля Цупівки.

У результаті атаки FPV-дроном місцевий житель отримав важкі травми: вибухове поранення, акубаротравму та струс головного мозку. Наразі чоловік перебуває в лікарні у середньому стані.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що понад 20 мирних мешканців отримали поранення та травми внаслідок обстрілів Харкова та населених пунктів області військовими рф протягом останніх 24 годин.

Тэги:  обстріл, дрон, харків
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