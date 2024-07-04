04.07.2024 09:02 Рита Парфенова

Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 4 липня

Понад 20 мирних мешканців отримали поранення та травми внаслідок обстрілів Харкова та населених пунктів області військовими рф протягом останніх 24 годин.



Наслідки обстрілу м. Харків 3 липня 2024 року

Фото: РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка та пресслужби ХОВА.

За добу ворог вдарив по області 36 КАБами.

Зафіксовані руйнування:

м. Харків. 3 липня о 16:00 внаслідок обстрілу Київського району міста КАБ-2 УМПБ Д-30 СН частково зруйновано два приватні будинки, пошкоджено десять приватних будинків, дванадцять багатоквартирних будинків, будівлі кафе, пошти, двоповерховий спортивний клуб та два корпуси університету. Поранено та травмовано чотирнадцять цивільних осіб, включаючи восьмирічного хлопчика та новонародженого, якому лише два тижні;

3 липня о 16:00 внаслідок обстрілу Київського району міста КАБ-2 УМПБ Д-30 СН частково зруйновано два приватні будинки, пошкоджено десять приватних будинків, дванадцять багатоквартирних будинків, будівлі кафе, пошти, двоповерховий спортивний клуб та два корпуси університету. Поранено та травмовано чотирнадцять цивільних осіб, включаючи восьмирічного хлопчика та новонародженого, якому лише два тижні; с. Руська Лозова , Харківський район. 3 липня о 09:52 внаслідок обстрілу зруйновано одинадцять приватних будинків, три господарчі споруди та пошкоджено п'ять легкових автомобілів. Постраждали троє чоловіків;

, Харківський район. 3 липня о 09:52 внаслідок обстрілу зруйновано одинадцять приватних будинків, три господарчі споруди та пошкоджено п'ять легкових автомобілів. Постраждали троє чоловіків; с. Земляний Яр. 3 липня о 17:15, Чугуївський район, Вовчанська ТГ. Внаслідок обстрілу згорів ангар, сільськогосподарська техніка, автомобіль, п'ять тонн зерна та будівельні матеріали.

3 липня о 17:15, Чугуївський район, Вовчанська ТГ. Внаслідок обстрілу згорів ангар, сільськогосподарська техніка, автомобіль, п'ять тонн зерна та будівельні матеріали. с. Котівка, Вовчанська ТГ. 3 липня о 17:40 внаслідок обстрілу пошкоджено фермерське господарство, два комбайни, п'ять тракторів та складську будівлю. Травмовано чоловіка;

Вовчанська ТГ. 3 липня о 17:40 внаслідок обстрілу пошкоджено фермерське господарство, два комбайни, п'ять тракторів та складську будівлю. Травмовано чоловіка; с. Слатине, Дергачівська ТГ. 3 липня о 22:01 внаслідок обстрілу горіла покрівля ангару на сільськогосподарському підприємстві.

Дергачівська ТГ. 3 липня о 22:01 внаслідок обстрілу горіла покрівля ангару на сільськогосподарському підприємстві. с. Нова Козача, Дергачівська ТГ. 3 липня о 23:00 внаслідок влучання дрону пошкоджено скління вікон, двері житлового будинку та господарчої споруди.

Дергачівська ТГ. 3 липня о 23:00 внаслідок влучання дрону пошкоджено скління вікон, двері житлового будинку та господарчої споруди. с. Козача Лопань, Дергачівська ТГ. 4 липня о 01:07 внаслідок обстрілу горів магазин.

Дергачівська ТГ. 4 липня о 01:07 внаслідок обстрілу горів магазин. с. Глушківка, Куп'янський район, Курилівська ТГ. 4 липня о 05:10 внаслідок обстрілу зруйновано шість приватних будинків та дві господарчі споруди, пошкоджено вісім приватних будинків та дев'ять господарчих споруд. Постраждали дві жінки та чоловік.

Куп'янський район, Курилівська ТГ. 4 липня о 05:10 внаслідок обстрілу зруйновано шість приватних будинків та дві господарчі споруди, пошкоджено вісім приватних будинків та дев'ять господарчих споруд. Постраждали дві жінки та чоловік. с. Ківшарівка, Куп'янський район . 3 липня внаслідок ворожого обстрілу горів сухостій. Без постраждалих.

Куп'янський район 3 липня внаслідок ворожого обстрілу горів сухостій. Без постраждалих. м. Куп'янськ. 3 липня внаслідок обстрілу з ворожого дрону поранений цивільний чоловік. Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Ураган» пошкоджено будинок, господарчі споруди. Незначні поранення отримала цивільна жінка, від госпіталізації відмовилась.

3 липня криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативні групи здійснили 34 огляди місць подій. Відомості щодо восьми кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією РФ, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчими.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники ДСНС 37 разів виїжджали на гасіння пожеж, сім з яких спричинили ворожі обстріли.