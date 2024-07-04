Корозійну ділянку газопроводу в Харкові відремонтовано

"Газмережі" успішно замінили корозійну ділянку газопроводу в Харкові.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".
Ремонтні роботи були проведені у Основ’янському районі міста Харкова з метою підготовки до опалювального сезону.
Новий сталевий газопровід отримав діелектричну вставку, що захищає його від блукаючих струмів і подовжує термін його експлуатації.
Важливо відзначити, що ремонтні роботи були проведені без відключення газопостачання для споживачів, а газовики Харкова продовжують забезпечувати надійний газорозподіл до кожного будинку міста щоденно.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янам нагадали, як передати показання лічильника газу.
Комментариев: 0
Виявіть гнучкість та шукайте обхідні шляхи для досягнення цілей. Знайти альтернативні рішення сьогодні буде простіше, ніж зазвичай.
Очікується переважно ясна погода, хоча вдень можливе короткочасне збільшення хмарності. Опади не прогнозуються.
В Україні 4 липня відзначають День Нацполіції.
влажность:
давление:
ветер: