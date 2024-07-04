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04.07.2024  09:39   Рита Парфенова

Корозійну ділянку газопроводу в Харкові відремонтовано

"Газмережі" успішно замінили корозійну ділянку газопроводу в Харкові.

Харківська міська філія «Газмережі»

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

Ремонтні роботи були проведені у Основ’янському районі міста Харкова з метою підготовки до опалювального сезону.

Новий сталевий газопровід отримав діелектричну вставку, що захищає його від блукаючих струмів і подовжує термін його експлуатації.

Важливо відзначити, що ремонтні роботи були проведені без відключення газопостачання для споживачів, а газовики Харкова продовжують забезпечувати надійний газорозподіл до кожного будинку міста щоденно.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янам нагадали, як передати показання лічильника газу.

Тэги:  газ, харків
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