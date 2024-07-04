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04.07.2024  09:53   Рита Парфенова

Що відомо про стан постраждалих внаслідок авіаобстрілу Харкова 3 липня

8-річний хлопчик, який отримав поранення внаслідок удару КАБами по Київському району Харкова, перебуває у лікарні.

лікарня харків палата
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Відомо, що 3 липня близько четвертої години дня військові рф обстріляли Київський район міста Харків  КАБ-2 УМПБ Д-30 СН. Внаслідок обстрілу частково зруйновано два приватні будинки, пошкоджено десять приватних будинків, дванадцять багатоквартирних будинків, будівлі кафе, пошти, двоповерховий спортивний клуб та два корпуси університету.
 
Поранено та травмовано чотирнадцять цивільних осіб, включаючи восьмирічного хлопчика та новонародженого, якому лише два тижні.
 
Станом на ранок 4 липня 13 постраждалих отримую.ть лікування амбулаторно. У лікарні знаходиться 8-річний хлопчик. Його стан лікарі оцінюють як середній.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 3 липня близько 16:00 армія рф обстріляла Київський район Харкова.
Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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