04.07.2024 10:23 Рита Парфенова

На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 80 осіб

Учора на Харківщині через операторів "102" надійшло 1319 викликів від громадян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Усі звернення були оперативно опрацьовані поліцейськими. Більшість із них стосувалися порушень законів та звичаїв війни, привласнення майна, шахрайства, хуліганства та незаконного обігу наркотиків.



Особовим складом ГУНП у Харківській області для перевірки доставлено 80 осіб під підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та пропагандистської діяльності.



На блокпостах Харківської області правоохоронці, спільно з військовослужбовцями, перевіряють транспортні засоби з метою запобігання нелегальному потраплянню зброї та наркотичних речовин у населені пункти.



Під час обстеження території поліцейські виявили 2 осіб у незаконному обігу наркотиків, з яких вилучили заборонені речовини.



У минулу добу на території Харківщини сталося 16 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких 8 громадян отримали травми.



Правоохоронці склали 11 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху:

4 – за керування автомобілями у стані сп’яніння;

3 – за керування автомобілями без відповідних документів;

4 – за перевищення швидкості.

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