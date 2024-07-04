04.07.2024 10:41 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 4 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 4 липня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 11

Золочів – 12

Богодухів – 12

Коломак – 10

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 11

Слобожанське – 10

Куп’янськ – 12

Красноград – 13

Лозова – 10

Ізюм – 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 3 липня 2024 року.