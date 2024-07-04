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04.07.2024  11:01   Рита Парфенова

8 спортсменів з Харківщини братимуть участь в Олімпиаді в Парижі

В Харківській області 8 спортсменів здобули ліцензії на участь у Олімпійських іграх у 6 різних видах спорту.

ліцензія, олімпійські ігри, харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на управління у справах молоді та спорту Харківської ОВА.

На ХХХІІІ літніх Олімпійських іграх 2024 року, що відбудуться у Франції з 26 липня по 11 серпня, Харківщину будуть представляти спортсмени у наступних видах спорту:

  • Поліна Бугрова (бадмінтон);
  • Айдер Абдураїмов (бокс);
  • Катерина Павленко та Анна Пономаренко (брейкінг);
  • Каміла Конотоп (важка атлетика);
  • Владислава і Марина Алексієви (артистичне плавання синхронне);
  • Еліна Світоліна-Монфіс (теніс).

Усі ці спортсмени є лідерами у своїх дисциплінах і вже активно готуються до Олімпіади або беруть участь у міжнародних змаганнях по всьому світу.

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Тэги:  спорт, олімпіала, харків
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