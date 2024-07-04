04.07.2024 11:01 Рита Парфенова

8 спортсменів з Харківщини братимуть участь в Олімпиаді в Парижі

В Харківській області 8 спортсменів здобули ліцензії на участь у Олімпійських іграх у 6 різних видах спорту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на управління у справах молоді та спорту Харківської ОВА.

На ХХХІІІ літніх Олімпійських іграх 2024 року, що відбудуться у Франції з 26 липня по 11 серпня, Харківщину будуть представляти спортсмени у наступних видах спорту:

Поліна Бугрова (бадмінтон);

Айдер Абдураїмов (бокс);

Катерина Павленко та Анна Пономаренко (брейкінг);

Каміла Конотоп (важка атлетика);

Владислава і Марина Алексієви (артистичне плавання синхронне);

Еліна Світоліна-Монфіс (теніс).

Усі ці спортсмени є лідерами у своїх дисциплінах і вже активно готуються до Олімпіади або беруть участь у міжнародних змаганнях по всьому світу.

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