03.07.2024 09:53 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 3 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 3 липня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 12

Золочів – 11

Богодухів – 11

Коломак – 9

Великий Бурлук – 10

Печеніги – 11

Слобожанське – 14

Куп’янськ – 10

Красноград – 11

Лозова – 12

Ізюм – 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 2 липня 2024 року.