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03.07.2024  10:11   Рита Парфенова

Війські рф знову обстрілюють село у передмісті Харкова: є руйнації та постраждалі

Близько десятої години ранка росіяни завдали авіаудару по селу Руська Лозова у Харківському районі.

вибух
 
Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

За словами Вячеслава Задоренка, удари були зафіксовані у цивільному житловому будинку.

Постраждалі щонайменше троє людей, з них один знаходиться у важкому стані.

Інформація про подію продовжує уточнюватися.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 3 липня о 2:05 зс рф  завдали ракетних ударів по селі Руська Лозова Дергачівської ТГ. Постраждали 65-річна жінка та 80-річний чоловік, а також було пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь.
Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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