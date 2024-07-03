Війські рф знову обстрілюють село у передмісті Харкова: є руйнації та постраждалі

Близько десятої години ранка росіяни завдали авіаудару по селу Руська Лозова у Харківському районі.
За словами Вячеслава Задоренка, удари були зафіксовані у цивільному житловому будинку.
Постраждалі щонайменше троє людей, з них один знаходиться у важкому стані.
Інформація про подію продовжує уточнюватися.
Читайте нас у Facebook, Telegram та InstagramРаніше РЕДПОСТ писав, що 3 липня о 2:05 зс рф завдали ракетних ударів по селі Руська Лозова Дергачівської ТГ. Постраждали 65-річна жінка та 80-річний чоловік, а також було пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь.
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