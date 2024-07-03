Війські рф знову обстрілюють село у передмісті Харкова: є руйнації та постраждалі

03.07.2024 10:11 Рита Парфенова

Близько десятої години ранка росіяни завдали авіаудару по селу Руська Лозова у Харківському районі.

За словами Вячеслава Задоренка, удари були зафіксовані у цивільному житловому будинку.

Постраждалі щонайменше троє людей, з них один знаходиться у важкому стані.

Інформація про подію продовжує уточнюватися.

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