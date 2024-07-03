Ігор Терехов привітав захісників з Днем зенітних ракетних військ Повітряних Сил України

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем зенітних ракетних військ Повітряних Сил України.
Привітання мера Харкова опубліковано на сайті міськради, передає РЕДПОСТ.
«Шановні захисники українського неба! Щосекунди ви несете самовіддану службу та оберігаєте кордони нашої держави в повітрі.
Ваша мужність, незламність і сталевий дух захищають українські міста від атак підступного ворога. Ви - наші герої! Дякую за те, що захищаєте життя українців та 24/7 виконуєте надважливу місію своєї професії.
Бажаю кожному з вас наснаги, міцного здоров’я, непохитної віри в себе та перемогу України!» - говориться у привітанні.
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