03.07.2024 10:30 Рита Парфенова

Ігор Терехов привітав захісників з Днем зенітних ракетних військ Повітряних Сил України

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем зенітних ракетних військ Повітряних Сил України.



Фото: ХМР

Привітання мера Харкова опубліковано на сайті міськради, передає РЕДПОСТ.



«Шановні захисники українського неба! Щосекунди ви несете самовіддану службу та оберігаєте кордони нашої держави в повітрі.



Ваша мужність, незламність і сталевий дух захищають українські міста від атак підступного ворога. Ви - наші герої! Дякую за те, що захищаєте життя українців та 24/7 виконуєте надважливу місію своєї професії.



Бажаю кожному з вас наснаги, міцного здоров’я, непохитної віри в себе та перемогу України!» - говориться у привітанні.

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