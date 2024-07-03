03.07.2024 10:52 Рита Парфенова

У Харківській області шахрай «продавав» неіснуючі автомобілі для потреб ЗСУ

Шість оків років позбавлення волі отримав мешканець Харківщини, який ошукав українських захисників на майже 1,2 млн грн

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, закон порушив мешканець м. Лозова, який раніше був неодноразово судимий за майнові злочини. Він використовував великий попит військових та волонтерів, які надають допомогу українським військовослужбовцям, на автомобілі для виконання бойових завдань, щоб заробити на цьому.

Зловмисник розміщував фейкові оголошення про продаж позашляховиків в інтернеті. Насправді автомобілів у нього не було, і він не мав наміру укладати чесні угоди.

Коли потенційні покупці відгукувались на оголошення, спільник шахрая узгоджував з ними деталі покупки і вимагав передоплату. Після зарахування грошей на картку «продавця», він припиняв виходити на зв’язок.

Усього встановлено 13 потерпілих від дій шахрая є українськими військовослужбовцями. Загальна сума матеріальної шкоди становить майже 1,2 млн грн.

Чоловік очікував на суд, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду обвинувачений не визнав своєї вини і заявив, що працював на позиції, пов'язаній з пошуком людей, чиї банківські картки були використані для отримання платежів. Він стверджував, що особисто не вводив людей в оману і виконував тільки проведення платежів на конкретні картки.

Попри невизнання обвинуваченим своєї вини прокурор надав достатньо доказів для винесення Лозівським міськрайонним судом Харківської області обвинувального вироку. уд визнав 31-річного чоловіка винним у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

На підставі ст. 71 КК України судом приєднано покарання за попереднім вироком та призначено остаточне покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження. Тривають слідчі дії для встановлення особи спільника обвинуваченого.

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Раніше РЕДПОСТ писав про випадок шахрайства у місті Лозова, коли мешканець під виглядом псевдоволонтера обманом заволодів коштами військовослужбовця ЗСУ.