Вночі ворог обстріляв Борову та Руську Лозову: є загиблий та поранені (фото)

Прокурори фіксують наслідки ворожих атак по Харківщині, внаслідок яких одна людина загинула, четверо постраждали.
За даними слідства, близько 4:40 3 липня війська рф завдали авіаудари по центральній частині селища Борова Ізюмського району. Пошкоджено понад 10 житлових будинків, господарчі споруди, магазини та адміністративну будівлю, всі з яких є цивільною інфраструктурою.
Загинув 48-річний чоловік, його тіло дістали з-під завалів будинку. 75-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, а 50-річний чоловік отримав поранення.
Крім того, сьогодні приблизно о 2:05 ЗС РФ завдали ракетних ударів по селі Руська Лозова Дергачівської ТГ. Постраждали 65-річна жінка та 80-річний чоловік, а також було пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь. За попередніми даними, окупанти використали для удару дві ракети типу С-400.
За процесуального керівництва Ізюмської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
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Раніше РЕДПОСТ писав, що десять мирних мешканців отримали поранення та травми внаслідок обстрілів Харкова та населених пунктів області військовими рф протягом останніх 24 годин.
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