03.07.2024 09:21 Рита Парфенова

Про відключення світла 3 липня в Харкові розповіли в Обленерго

У середу, 3 липня, погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть по всій Україні.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на АТ «Харківобленерго».

«Сьогодні, 3 липня, у Харкові та Харківській області застосовується графік погодинних відключень (ГПВ)», – йдеться у повідомленні.

У зв'язку зі складною ситуацією в Об'єднаній енергетичній системі України, ГПВ діє з 00:00 до 24:00.

В Укренерго зазначили, що обленерго будуть застосовувати графік відключень: з 08:00 до 13:00 – дві черги, а в інші години доби – три черги відключень одночасно.

Причина – високий рівень енергоспоживання через спеку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 29 червня до 5 липня включно.