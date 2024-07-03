Про відключення світла 3 липня в Харкові розповіли в Обленерго

У середу, 3 липня, погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть по всій Україні.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на АТ «Харківобленерго».
«Сьогодні, 3 липня, у Харкові та Харківській області застосовується графік погодинних відключень (ГПВ)», – йдеться у повідомленні.
У зв'язку зі складною ситуацією в Об'єднаній енергетичній системі України, ГПВ діє з 00:00 до 24:00.
В Укренерго зазначили, що обленерго будуть застосовувати графік відключень: з 08:00 до 13:00 – дві черги, а в інші години доби – три черги відключень одночасно.
Причина – високий рівень енергоспоживання через спеку.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 29 червня до 5 липня включно.
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