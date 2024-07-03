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03.07.2024  08:57   Рита Парфенова

Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 3 липня

Десять мирних мешканців отримали поранення та травми внаслідок обстрілів Харкова та населених пунктів області військовими рф протягом останніх 24 годин.


Фото: Прокуратура Харківської області
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 

Зафіксовані рунації

  • у місті Харків, Індустріальний район, о 16:12–16:59 було зафіксовано влучання в підприємство. Від вибухової хвилі постраждали дві жінки, 15-річний хлопець та 12-річна дівчина;
  • у селі Борова, Борівська ТГ, Ізюмський район, 3 липня о 05:05 внаслідок обстрілу горіли будинок, господарча споруда та торговельний павільйон. Постраждали чоловік та жінка;
  • у селі Руська Лозова, Дергачівська ТГ, Харківський район, 3 липня о 02:14 внаслідок обстрілу горіли будинок та автомобіль, пошкоджено 4 приватні будинки та 3 господарчі споруди. Постраждали чоловік та жінка.
  • у селі Новоосинове, Курилівська ТГ, Куп'янський район, 16:00 в дачному кооперативі внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 3 га.
  • у селі Шевченкове, Шевченківська ТГ, Куп'янський район, 15:55 внаслідок обстрілу було пошкоджено будинок.
  • у селі Куп'янськ-Вузловий, Куп'янська ТГ, Куп'янський район, 13:30 внаслідок обстрілу постраждала жінка.
  • у селі Новоосинове, Курилівська ТГ, Куп'янський район, 11:50 внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок.
  • у селі Малі Проходи, Дергачівська громада, Харківський район, 10:30 внаслідок обстрілу КАБ постраждав чоловік.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог не припиняє спроб поліпшити становище в зоні бойвих дій на Харківщині.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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