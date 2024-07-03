Рятувальники Харківщини загасили чотири пожежі після ворожих обстрілів

З 2 по 3 липня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати свої обов’язки в умовах воєнного часу.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби ворожі війська спричинили 4 пожежі в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах області, а саме:
За цей період було здійснено 34 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 70 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Біля села Мосьпанове Чугуївського району стався підрив вантажного автомобіля, обійшлося без жертв та постраждалих.
Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. З початку активних дій ворога було евакуйовано 12101 особу, з них 934 дитини та 278 маломобільних осіб.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог не припиняє спроб поліпшити становище в зоні бойвих дій на Харківщині.
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