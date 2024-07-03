На Харківщині ворог продовжує штурмувати в районах Вовчанська та Синьківки

Ворог не припиняє спроб поліпшити становище в зоні бойвих дій на Харківщині.
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Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 08.00 3 липня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.
На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії з підтримкою авіації. У районах населених пунктів Вовчанськ і Глибоке відбулося вісім бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 13 боєзіткнень. Сили оборони відбивали атаки в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. Основна частина протистоянь на цьому напрямку, близько 80 відсотків, сталася в районі Синьківки.
Потягом доби військові рф завдавали авіаційних ударів у районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Нескучне, Тихе, Вовчанські Хутори, Стариця, Сотницький Козачок і Синьківка Харківської області.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківщина перебуває під постійним бомбардуванням ворожої авіації.
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