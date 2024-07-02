    
Главная Новини Харкова Армія Авіація окупантів постійно бомбардує Харківщину
02.07.2024  19:00   

Авіація окупантів постійно бомбардує Харківщину

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 2 липня 2024 року.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківщинв перебуває під постійним бомбардуванням ворожої авіації. Зі сторони Білгорода та Шебекіного терористи загалом завдали 12 ударів, зокрема, скинули 20 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанські Хутори, Тихе, Глибоке та Малі Проходи. Некеровані авіаракети розривались неподалік Сотницького Козачка. 
 
  • Харківський напрямок. Відбито п’ять штурмів поблизу Глибокого і у районі Вовчанська. Без втрат позицій.   
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
  • На Куп’янському напрямку противник п’ять разів безуспішно штурмував оборонні рубежі наших підрозділів у районі  Синьківки. Задіював для підтримки штурмову авіацію - вдарив 14 НАРами. Українські воїни стійко тримають оборону. Ще один бій продовжується поблизу Стельмахівки. 
Наглдаємо, раніше РЕДПОСТ писав, с скільки зеків планують мобілізувати в Україні.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.07 Надзвичайні події На Харківщині вивезли тварин з-під обстрілів ворога 02.07 Надзвичайні події Окупанти обстріляли населений пункт у Харківській області 02.07 Армія Стало відомо, скільки зеків планують мобілізувати в Україні
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 