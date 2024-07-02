02.07.2024 19:00
Авіація окупантів постійно бомбардує Харківщину
Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 2 липня 2024 року.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, Харківщинв перебуває під постійним бомбардуванням ворожої авіації. Зі сторони Білгорода та Шебекіного терористи загалом завдали 12 ударів, зокрема, скинули 20 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанські Хутори, Тихе, Глибоке та Малі Проходи. Некеровані авіаракети розривались неподалік Сотницького Козачка.
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Харківський напрямок. Відбито п’ять штурмів поблизу Глибокого і у районі Вовчанська. Без втрат позицій.
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На Куп’янському напрямку противник п’ять разів безуспішно штурмував оборонні рубежі наших підрозділів у районі Синьківки. Задіював для підтримки штурмову авіацію - вдарив 14 НАРами. Українські воїни стійко тримають оборону. Ще один бій продовжується поблизу Стельмахівки.
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