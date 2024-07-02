02.07.2024 18:17

Ігор Терехов поінформував скільки людей постраждало від удару ворога

Стали відомі наслідки обстрілу Харкова



Ігор Терехов поінформував скільки людей постраждало від удару ворога



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов, під час удару по Харкову постраждали троє людей, що були неподалік від прильоту.

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Дівчинка 12-ти років та хлопчик 15-ти. В обох контузія. А у жінки 26 років поранені руки. Збір інформації щодо постраждалих триває.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов поінформував про обстріл Харкова.