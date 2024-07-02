Ігор Терехов поінформував скільки людей постраждало від удару ворога

Стали відомі наслідки обстрілу Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов, під час удару по Харкову постраждали троє людей, що були неподалік від прильоту.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Дівчинка 12-ти років та хлопчик 15-ти. В обох контузія. А у жінки 26 років поранені руки. Збір інформації щодо постраждалих триває.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов поінформував про обстріл Харкова.
Комментариев: 0
Не відкладайте справи на потім, щоб не проґавити можливості. Сьогоднішні зусилля можуть відкрити нові перспективи у різних сферах.
Увесь день небо буде ясним, і хмари не з'являться до самого вечора. Опадів не очікується.
В Україні 4 липня відзначають День Нацполіції.
влажность:
давление:
ветер: