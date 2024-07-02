02.07.2024 17:55 Віталій Хінєвіч

Допомога ЗСУ та підготовка до зими - Ігор Терехов підбив підсумки сесії

Депутати Харківської міської ради сьогодні, 2 липня, ухвалили низку важливих рішень на позачерговій сесії, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, зокрема, були внесені зміни до бюджету міста.

«Ми спрямували більше 66 млн грн на допомогу Збройним Силам України. Це дуже важливо для підтримки військових. Крім того, були внесені зміни до бюджету щодо підготовки міста до опалювального сезону, закупівлі когенераційних установок та газових турбін, щоб децентралізувати систему опалення та енергозабезпечення. Це дуже важливо для проходження зими», - наголосив Ігор Терехов.

Крім того, було ухвалене рішення про створення першого в Україні Департаменту інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища.

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