02.07.2024 17:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові розроблять програми безбар’єрності

Новостворений Департамент інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища розробить низку програм.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як розповів заступник директора Департаменту соціальної політики Юрій Шпарага, Україна ратифікувала багато міжнародних документів у цій галузі, які були введені в дію указами Президента чи постановами уряду. Однак на місцевому рівні жодної структури, яка б контролювала виконання взятих державою зобов’язань, до сьогодні не було.

За його словами, після проведення повного аудиту цієї галузі буде розроблена низка місцевих програм, які допоможуть забезпечити повноправність усіх мешканців Харкова.

«Мова йде не лише про пандуси та шрифти Брайля, адже існують й інші бар’єри. Наприклад, працевлаштування людей старшого віку. Щоб здолати цей бар’єр, імовірно, необхідно затвердити програму перекваліфікації цих людей, допомогти їм реалізувати себе. Якщо ми хочемо приєднатися до світової спільноти, то повинні забезпечити повноцінне життя та захист прав усіх громадян», - наголосив Юрій Шпарага.

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Раніше РЕДПОСТ псиав, що у Харкові збільшили видатки на децентралізацію енергопостачання.