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02.07.2024  17:36   Дмитро Колонєй

На Харківщині вивезли тварин з-під обстрілів ворога

Тварини з Харківщини були доставлені у безпечне місце.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, помічник начальника ГУНП в Харківській області з гуманітарних питань В’ячеслав Марков разом із волонтерами благодійного фонду «Домівка врятованих тварин» вивезли з території прифронтових Старосалтівської та Вовчанської громад Харківської області шість собак та 20 котів у двох спеціалізованих автобусах  до Львівського центру порятунку тварин.
 
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Тут чотирилапі будуть вакциновані, чіповані, а також забезпечені харчуванням та ветеринарним доглядом. Згодом львівські волонтери знайдуть врятованим тваринам нові будинки та нових господарів.
 
 
 
Також волонтери доставили жителям Старосалтівської та Вовчанської громад Харківської області, у яких залишилися домашні тварини, корм. 
 
Тэги:  допомога, тварини, харків, агрессия россии
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