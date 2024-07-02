02.07.2024 17:36 Дмитро Колонєй

На Харківщині вивезли тварин з-під обстрілів ворога

Тварини з Харківщини були доставлені у безпечне місце.

Як повідомляє РЕДПОСТ , помічник начальника ГУНП в Харківській області з гуманітарних питань В’ячеслав Марков разом із волонтерами благодійного фонду «Домівка врятованих тварин» вивезли з території прифронтових Старосалтівської та Вовчанської громад Харківської області шість собак та 20 котів у двох спеціалізованих автобусах до Львівського центру порятунку тварин.

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Тут чотирилапі будуть вакциновані, чіповані, а також забезпечені харчуванням та ветеринарним доглядом. Згодом львівські волонтери знайдуть врятованим тваринам нові будинки та нових господарів.

Також волонтери доставили жителям Старосалтівської та Вовчанської громад Харківської області, у яких залишилися домашні тварини, корм.