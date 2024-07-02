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02.07.2024  17:00   Дмитро Колонєй

Мешканки Харківщии робили кар'єру при окупантах, а потім втекли

Викрито двох жінок з Харківщини, які працювали в окупаційній адміністрації.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, дві жінки співпрацювали з окупантами на Харківщині:
 
 
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55-річна мешканка селища Дворічна, яка в липні 2022 року, під час силового захоплення Куп’янського району

  • добровільно обійняла посаду «и. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Двуречанского территориального управления» в окупаційній адміністрації.
  • відповідала за формування особових справ працівників «управления»,
  • залучалась до складання списків місцевих мешканців з метою отримання ними так званої «матеріальної допомоги» від РФ.
 
61-річна жителька села Глушківка,
  • стала «и. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Куриловского территориального отдела» у так званій «ВГА».
  • займалась розглядом скарг та підготовкою відповідей на звернення громадян з приводу земельних ділянок,
  • проводила консультації громадян,
  • збирала паспортні дані місцевих мешканців для подальшої видачі «допомоги» від держави агресорки в російських рублях.
 
Після деокупації обидві підозрювані втекли і наразі переховуються від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.
 
Нагадаємо. раніше РЕДПОСТ, писав про жінку, яка перейшла на бік ворога та впроваджувала російські стандарти роботи у відділі освіти на Харківщині.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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