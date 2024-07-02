02.07.2024 17:00 Дмитро Колонєй
Мешканки Харківщии робили кар'єру при окупантах, а потім втекли
Викрито двох жінок з Харківщини, які працювали в окупаційній адміністрації.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, дві жінки співпрацювали з окупантами на Харківщині:
55-річна мешканка селища Дворічна, яка в липні 2022 року, під час силового захоплення Куп’янського району
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добровільно обійняла посаду «и. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Двуречанского территориального управления» в окупаційній адміністрації.
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відповідала за формування особових справ працівників «управления»,
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залучалась до складання списків місцевих мешканців з метою отримання ними так званої «матеріальної допомоги» від РФ.
61-річна жителька села Глушківка,
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стала «и. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Куриловского территориального отдела» у так званій «ВГА».
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займалась розглядом скарг та підготовкою відповідей на звернення громадян з приводу земельних ділянок,
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проводила консультації громадян,
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збирала паспортні дані місцевих мешканців для подальшої видачі «допомоги» від держави агресорки в російських рублях.
Після деокупації обидві підозрювані втекли і наразі переховуються від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.
Нагадаємо. раніше РЕДПОСТ
, писав про жінку, яка перейшла на бік ворога
та впроваджувала російські стандарти роботи у відділі освіти на Харківщині.
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