3 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

3 липня – Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.
"День без поліетилену" проводиться Програмою розвитку ООН спільно з Міністерством екології та природних ресурсів України.
Мета – привернути увагу суспільства до проблеми надмірного споживання одноразових пластикових виробів та забруднення ними довкілля.
Цього дня варто спробувати обійтися без пластикових пакетів, замінивши їх альтернативою у вигляді екоторб, паперових пакетів, сіток-авосек та іншої тканинної тари.
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1528 – Папа Римський Клемент VII спеціальною буллою узаконив орден ченців-капуцинів, головна мета якого – боротьба з ідеями Реформації.\
1841 – англійський астроном Джон Адамс оголосив про відкриття планети Нептун.
1863 – закінчилася битва під Геттісбургом – найбільш кровопролитна битва Громадянської війни в США
1883 – народився Франц Кафка, чеський філософ, німецькомовний письменник.
1885 – українські емігранти створили в США перше товариство взаємодопомоги «Братство святого Миколая»
1886 – Карл Бенц з Мангайму зробив перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год
1906 – у Харкові було урочисто відкрито електричний трамвай.
1917 – виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України
1928 – у продажу з'явилися перші телевізори. Коштували вони 75 доларів.
1937 – народився Том Стоппард, англійський драматург (Розенкранц і Гільденстерн мертві).
1960 – народився Вінс Кларк (справжнє ім'я Вінчент Джон Мартін), англійський рок-музикант (Depeche Mode, Yazoo, Erasure).
1962 – Франція визнала незалежність Алжиру, оскільки на референдумі (1 липня) за це рішення висловилися 91 %. Тимчасовий уряд Алжиру у вигнанні повернувся до країни
1962 – народився Том Круз, американський кіноактор, який легко справляється з нездійсненними місіями.
1966 – Франція здійснила випробування ядерної зброї на атолі Муруроа в Французькій Полінезії
1969 – народився Гедеон Буркхард, німецький кіноактор («Комісар Рекс»).
1973 – у Гельсінкі почала роботу Нарада з безпеки і співпраці в Європі. Через два роки в столиці Фінляндії буде підписаний Завершальний акт.
1981 – народилася Олександра Ніколаєнко, супермодель та власниця конкурсу «Міс Всесвіт-Україна».
2006 – астероїд 2004 XP14 пролетів з відривом 432 308 кілометрів від Землі.
за Новоюліанським календарем: Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон, Фома.
за Юліанським календарем: Андрій, Гліб, Дмитро, Іван, Інна, Лука, Мефодій, Микола, Наум, Опанас, Римма, Хома, Ян.
Романтика відійде на другий план, але день вдалий для налагодження сімейних стосунків та укладення шлюбів. Уникайте надмірної вимогливості, щоб уникнути конфліктів.
Протягом дня очікується похмура погода, лише ввечері небо проясниться. Опадів не передбачається.
3 липня – Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.
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