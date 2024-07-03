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03.07.2024  07:30   Рита Парфенова

3 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

3 липня – Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.

День без поліетилену

"День без поліетилену" проводиться Програмою розвитку ООН спільно з Міністерством екології та природних ресурсів України.

Мета – привернути увагу суспільства до проблеми надмірного споживання одноразових пластикових виробів та забруднення ними довкілля.

Цього дня варто спробувати обійтися без пластикових пакетів, замінивши їх альтернативою у вигляді екоторб, паперових пакетів, сіток-авосек та іншої тканинної тари.

* * *

10 лютого 2011 року, з метою підтримання престижу служби у військових частинах і підрозділах ціх військ, міністр оборони ЗСУ своїм наказом установив День зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України, який вирішено відзначати щороку 3 липня.
 
Зенітні ракетні війська є родом військ ВПС, Сухопутних військ і ВМФ, призначених для забезпечення взаємодії з іншими видами збройних сил, протиповітряної оборони важливих адміністративно-політичних центрів, промислово-економічних районів, угруповань збройних сил та інших важливих об'єктів. На озброєнні перебувають різні типи зенітних ракетних (зенітно-артилерійських) комплексів з високими можливостями ураження сучасних засобів повітряного нападу в широкому діапазоні висот і швидкостей їхнього польоту, в різних погодних умовах і часі. Вони активно й успішно беруть участь у відбитті агресії з боку терористичної Росії.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мученика Якинта; Анатолія, патріарха Царгородського.

Саме в цей час селяни починали збирати мак, а тому період часто називали Маків день. За маковим урожаєм намагалися вгадати майбутнє. Так вірили, якшо в маківці багато зерен, тоді весь урожай цього року буде великим.

Що не можна робити:
  • давати в борг гроші – буде сильна сварка;
  • починати щось нове – всі плани зазнають краху;
  • злословити і лаятися.
За Юліанським календарем, 3 липня православні християни вшановують пам’ять Священномученика Мефодія Патарського.

До цього дня розпочинався період полювання на перепелів. У давнину вірили: якщо побачиш у цей день білу пташку — це принесе щастя.

Що не можна робити:
  • рвати павутиння та турбувати павуків;
  • викидати їжу, залишки рекомендують віддати тваринам.

Також цього дня

1528 – Папа Римський Клемент VII спеціальною буллою узаконив орден ченців-капуцинів, головна мета якого – боротьба з ідеями Реформації.\

1841 – англійський астроном Джон Адамс оголосив про відкриття планети Нептун.

1863 – закінчилася битва під Геттісбургом – найбільш кровопролитна битва Громадянської війни в США

1883 – народився Франц Кафка, чеський філософ, німецькомовний письменник.

1885 – українські емігранти створили в США перше товариство взаємодопомоги «Братство святого Миколая»

1886 – Карл Бенц з Мангайму зробив перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год

1906 – у Харкові було урочисто відкрито електричний трамвай.

1917 – виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України

1928 – у продажу з'явилися перші телевізори. Коштували вони 75 доларів.

1937 – народився Том Стоппард, англійський драматург (Розенкранц і Гільденстерн мертві).

1960 – народився Вінс Кларк (справжнє ім'я Вінчент Джон Мартін), англійський рок-музикант (Depeche Mode, Yazoo, Erasure).

1962 – Франція визнала незалежність Алжиру, оскільки на референдумі (1 липня) за це рішення висловилися 91 %. Тимчасовий уряд Алжиру у вигнанні повернувся до країни

1962 – народився Том Круз, американський кіноактор, який легко справляється з нездійсненними місіями.

1966 – Франція здійснила випробування ядерної зброї на атолі Муруроа в Французькій Полінезії

1969 – народився Гедеон Буркхард, німецький кіноактор («Комісар Рекс»).

1973 – у Гельсінкі почала роботу Нарада з безпеки і співпраці в Європі. Через два роки в столиці Фінляндії буде підписаний Завершальний акт.

1981 – народилася Олександра Ніколаєнко, супермодель та власниця конкурсу «Міс Всесвіт-Україна».

2006 – астероїд 2004 XP14 пролетів з відривом 432 308 кілометрів від Землі.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон, Фома.

за Юліанським календарем: Андрій, Гліб, Дмитро, Іван, Інна, Лука, Мефодій, Микола, Наум, Опанас, Римма, Хома, Ян.

Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
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